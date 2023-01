Primo lunedì post vacanze natalizie "Divorce Day"

Vita durissima per il primo lunedì post vacanze natalizie. Oltre al fardello di essere il primo giorno di rientro a lavoro o a scuola questo giorno particolare ha una responsabilità aggiuntiva, quella di essere il “divorce Day”. Probabilmente dopo le cene con i parenti e lo stress della ricerca dei regali, si stringono i denti fino a fine ferie natalizie e poi si vuota il sacco. Il mese di gennaio è quello in cui si registra il 30% di domande di separazione in più rispetto al resto dell'anno.

L’organizzazione benefica di consulenza relazionale Relate Cymru ha confermato di ricevere proprio in questi giorni molte più richieste di aiuto da parte delle coppie che non si sopportano più. Un altro dato interessante è che anche le piattaforme di incontri online stanno registrando un picco di iscrizioni: in questi giorni nel Regno Unito ci sono il 40% in più di iscritti alle app di dating rispetto alle settimane pre-natalizie. Il Natale e il Capodanno impongono una prolungata convivenza forzata che ha la responsabilità di acuire quelle che possono essere le difficoltà relazionali.