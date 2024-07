ATTUALITÀ Principessa di Dubai: « Poichè sei occupato con altre donne, io divorzio» Ascolta il Reloaded!

«Caro marito, poiché sei occupato con altre donne, annuncio con la presente il nostro divorzio. Io divorzio da te, io divorzio, io divorzio. Abbi cura di te. La tua ex moglie». Con questo messaggio breve e conciso, pubblicato su Instagram, la principessa di Dubai, Mahra, ha lasciato il marito a pochi mesi dalle nozze. Un gesto inedito e per questo di grande impatto, volto a dimostrare l'empowerment femminile in un sistema legislativo, quello islamico, in cui la donna ancora non vede riconosciuti diritti fondamentali.

Ne abbiamo parlato oggi su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

Un post condiviso da Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

