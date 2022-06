CURIOSITÀ Progettare il proprio futuro con una app Si chiama "Sorprendo": una innovativa piattaforma tecnologica per l'orientamento degli studenti nel mondo lavorativo

Per le nuove generazioni pensare al proprio futuro dopo il percorso scolastico è davvero un'impresa titanica. In Liguria, all'interno di un programma di orientamento al lavoro che si prefigge il compito di indirizzare gli studenti a percorrere quella che è la strada più idonea a loro e alle loro aspirazioni, arriva un software che si chiama “Sorprendo”. Una innovativa piattaforma tecnologica per l'orientamento, progettata per fornire gli strumenti adeguati a prendere, in modo responsabile, decisioni ponderate sul loro futuro.

Come si legge nel sito ufficiale, ci sarà l'ausilio di strumenti di autovalutazione dei propri interessi, preferenze, abilità ed un database con schede dettagliate su oltre 450 percorsi di carriera, che permetterà di individuare obiettivi di studio e lavoro e costruire piani di azione per raggiungerli.

Il software si rivolge nello specifico alle scuole per gestire le attività di orientamento in entrata, in uscita, con un percorso personalizzato, ed anche alle università per qualificare le azioni di orientamento in ingresso. Una app utile anche per i servizi per il lavoro per fornire ai propri utenti qualificati degli strumenti per definire il proprio obiettivo personale e per i centri di formazione ed orientamento.

La possibilità di progettare il proprio futuro facendolo combaciare con le proprie aspirazioni.



