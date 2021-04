UNIRSM Progettare per tutti, nessun* esclus* Studiare design nella più antica Repubblica al mondo è un’esperienza unica

Progettare per tutti, nessun* esclus*.

Studiare a San Marino significa far parte di una comunità che vive, condivide, progetta, e impara dagli altri. Proprio nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni, ce lo raccontano Karen Venturini, docente e direttrice del prestigioso Corso di Laurea in Design, e Chiara Amatori, responsabile stages ed orientamento presso UNIRSM



Foto Gallery UNIRSM Design

I più letti della settimana: