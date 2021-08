Li definiscono custodi perché fanno attività di custodia di quelle che sono antiche razze animali e vegetali di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Sono il centro nevralgico di un progetto che si chiama “Rural”, una celebrazione del biodiversità, nato nel 2014 nella fattoria “Rosa dell'Angelo” a Rivalta di Lesignano dé Bagni in provincia di Parma, dove non esistono problemi di "quote rosa.









Si tratta di una frazione di 28 abitanti in tutto. Lidea è venuta a Mauro Ziveri di Rosa d'Angelo mentre sua figlia Elisa coordina il progetto e si occupa anche del rapporto con i produttori. Elisa in una recente intervista ha spiegato lo scopo di Rural, si batte per la difesa dei prodotti rurali, autentici, genuini, sono tanti i custodi che mettono un grande impegno, giorno dopo giorno, nel loro lavoro. Ammiro profondamente questa loro idea fissa di qualità antica, senza scendere mai a compromessi, con incrollabile tenacia, senza variare le tecniche di una volta, con la consapevolezza di legare il prodotto al territorio. È grazie a loro che possiamo sperare di vedere realizzarsi una rinascita della cultura agricola. Padre e figlia dopo aver avviato il primo allevamento di maiale nero di Parma, hanno iniziato a fare ricerca per scoprire il mondo della biodiversità agricola, ampliando la zona a Liguria e Toscana, un percorso fatto con l'ausilio di esperti per ogni settore sia animale che vegetale.