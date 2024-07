NEW PLAY Pronti a partire per Cuba da "Latitante" Un ritmo latino e allegro per il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Pronti a partire per Cuba da "Latitante".

Presentato il 29 giungo in anteprima live al Milano Pride 2024, "Latitante" è il singolo che ci trasporterà nell'havana senza muoversi da casa. Le sonorità latine e un groove occidentale.. quasi "banger", sono pronti a scuoterci e a rompere gli impianti.

“ Quando l'afa dell'estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l'unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana sognando un last minute diretto a Cuba, mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia ” , racconta Ditonellapiaga.

