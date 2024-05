NEW PLAY Pronti a scendere in pista con Baby K La reginetta dei tormentoni estivi è tornata piena di grinta per travolgere i suoi fans con una nuova ondata di musica, "Fino Al Black Out"

Pronti a scendere in pista con Baby K.

Sarà l'avvicinarsi dell'estate che risveglia la sua voglia di fare musica? Probabilmente si, perché Baby K quando si tratta di candidare un pezzo al titolo di tormentone estivo, difficilmente manca l'appello.

Il singolo col quale torna a far parlare di sé è “Fino Al Black Out” ed è la stessa Baby K a firmarne testo e musica, accostando al suo nome quello di Macs per quel che riguarda la produzione.

L'artista, che poi detiene l'esclusiva di essere stata l'unica donna italiana a raggiungere il disco di diamante (senza farsene mancare anche 17 di platino e 5 d'oro), ha presentato il pezzo sui suoi canali social così:

“Mi sono presa una pausa dai social. Ho voluto lavorare in silenzio, perché è quando ci allontaniamo dal chiasso che lo spirito ha modo di comunicare con la nostra mente. In questi mesi è stato prezioso per me muovermi dietro le quinte, per far tornare quel fuoco, quella fotta, quella voglia di apparecchiarsi il tavolo da sola e dire “f*anculo io sono questa”. Io non voglio seguire, io voglio creare perché sentirsi diversi è un’arma, è la fonte, ti rende UNIC* e tu che leggi non dimenticarlo mai (…) Mi mancate, ma stiamo per ripartire.”

Una dichiarazione chiara quindi la sua, quella di chi non ha alcuna intenzione di arrestarsi, ma al contrario è pronto a ripartire con ancora più forza, con ancora più slancio per farci ballare senza sosta, “Fino Al Black Out”.









