CURIOSITÀ Pubblicata la Guida alle Osterie d'Italia di Slowfood Osterie d’Italia 2024 , ha raccolto 1.752 insegne con ben 163 novità rispetto alla scorsa edizione.

Tra i grandi piaceri della vita possiamo inserire anche il cibo con certezza, è stata pubblicata la nuova edizione delle Osterie d'Italia promossa da Slowfood.

La Guida alle Osterie d'Italia di Slow Food è arrivata alla 34ª edizione resta una delle migliori. La pubblicazione ha raccolto 1.752 insegne con ben 163 novità rispetto alla scorsa edizione.

Accanto a osterie, ristoranti, enoteche con cucina, agriturismi, compaiono in numero sempre maggiore tipologie ristorative alternative come pastifici, pub e gastronomie le cui caratteristiche, in primis l’attenzione e l’aderenza al territorio, la selezione di materie prime e l’accoglienza, rientrano a tutti gli effetti nell’idea di osteria così come raccontata dalla guida.

Tra questi, sono 311 i locali premiati con la Chiocciola, ovvero il massimo riconoscimento assegnato. In Emilia Romagna la nuova chiocciola è stata assegnata alla Trattoria Noemi di Ferrara

Le altre: Emilia Romagna

Osteria Bottega – Bologna (BO) Trattoria di Via Serra – Bologna (BO) La Lanterna di Diogene – Bomporto (MO) Campanini – Busseto (PR) Locanda Mariella – Calestano (PR) Laghi – Campogalliano (MO) Badessa – Casalgrande (RE) Da Faccini – Castell’Arquato (PC) La Baita – Faenza (RA) Da Noemi – Ferrara (FE) Entrà – Finale Emilia (MO) La Campanara – Galeata (FC) Antica Locanda del Falco – Gazzola (PC) Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (PC) Osteria di Rubbiara – Nonantola (MO) Osteria Pavesi – Podenzano (PC) Arrogant Pub – Reggio nell’Emilia (RE) Osteria dei Frati – Roncofreddo (FC) Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (BO) Trattoria del Borgo – Valsamoggia (BO)

Marche

Sot’Aj Archi – Ancona Osteria del Castello – Arquata del Tronto (Ap) Agra Mater – Colmurano (Mc) Da Maria – Fano (Pu) Gallo Rosso – Filottrano (An) Ophis – Offida (Ap) Da Rita- San Benedetto del Tronto (Ap) Mercato Trattoria Pop – Senigallia (An) Vino e Cibo – Senigallia (An)



