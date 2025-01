CURIOSITÀ Pubblicità sostenibile Una campagna innovativa di BIO TISSUE, azienda nota per i suoi prodotti eco-responsabili e compostabili.

Immaginate se il messaggio pubblicitario diventasse parte del ciclo naturale del nostro pianeta. Questo è l’obiettivo di Recycleaves, una campagna innovativa di BIO TISSUE, azienda nota per i suoi prodotti eco-responsabili e compostabili.

Con il suo approccio audace, la campagna si avvale di un elemento che solitamente finisce per essere ignorato: le foglie morte. La missione di BIO TISSUE è chiara: promuovere la sostenibilità, ma in modo creativo ed efficiente.

In collaborazione con l’agenzia Archer Troy Miami, l’azienda ha lanciato questa iniziativa, che trasforma le foglie cadute dagli alberi in veri e propri messaggi ecologici. Questi “volantini naturali” sono stampati con inchiostri biodegradabili e poi posizionati in aree pubbliche.

Ogni foglia racconta una storia sulla riduzione dei rifiuti e sull’importanza di preservare le risorse naturali, utilizzando un materiale che, altrimenti, sarebbe destinato a marcire.

