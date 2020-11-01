Puntata del 1° novembre 2020

Nella prima parte:
LADY GAGA & TONY BENNETT/THE LADY IS A TRAMP
FABIO CONCATO & STEFANO BOLLANI/SE NON FOSSE PER LA MUSICA
SARAH JANE MORRIS & ANTONIO FORCIONE/ALL I WANT IS YOU
NINA SIMONE/LIVE ME OR LEAVE ME
STING/MY ONE AND ONLY LOVE
ALESSANDRO BOLSIERI E IROL/SILENO
Invece nella seconda parte del programma troviamo:
DIANA KRALL & NATALIE COLE/ROUTE 66
GRETCHEN PARLATO/CHEGA DE SAUDADE
MILES DAVIS/SO WHAT
JAZZMEIA HORN/EAST OF THE SUN
CHET BAKER/I FALL IN LOVE TOO EASILY
MICHEL PETRUCCIANI/BESAME MUCHO/LOOKING UP