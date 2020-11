Puntata del 22 novembre 2020

La puntata di questa domenica apre con :

GREGORY PORTER/CONCORDE

HERBIE HANCOCK & CHRISTINA AGUILERA/A SONG FOR YOU

MICHELANGELO SCANDROGLIO/CONFIRMATION (CHARLIE PARKER)

DIANA KRALL/BUT NOT FOR ME

PAOLO FRESU & RICHARD GALLIANO/QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOUR

ELLA FITZGERALD/PERDIDO













Nella seconda mezzora invece possiamo riascoltare:

CARMEN MC RAE/NEW YORK STATE OF MIND

REMO ANZOVINO & YASEMIN SANNINO/YO TE CIELO

DEE DEE BRIDGEWATER/I'M A FOOL TO WANT YOU- I FALL IN LOVE TOO EASILY

FRANCESCO ORIO/BLUE MONK

BADBADNOTGOOD & CHARLOTTE DAY WILSON/IN YOUR EYES

ZUCCHERO & MILES DAVIS/DUNE MOSSE