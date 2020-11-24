Puntata del 22 novembre 2020

La puntata di questa domenica apre con :
GREGORY PORTER/CONCORDE
HERBIE HANCOCK & CHRISTINA AGUILERA/A SONG FOR YOU
MICHELANGELO SCANDROGLIO/CONFIRMATION (CHARLIE PARKER)
DIANA KRALL/BUT NOT FOR ME
PAOLO FRESU & RICHARD GALLIANO/QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOUR
ELLA FITZGERALD/PERDIDO
Nella seconda mezzora invece possiamo riascoltare:
CARMEN MC RAE/NEW YORK STATE OF MIND
REMO ANZOVINO & YASEMIN SANNINO/YO TE CIELO
DEE DEE BRIDGEWATER/I'M A FOOL TO WANT YOU- I FALL IN LOVE TOO EASILY
FRANCESCO ORIO/BLUE MONK
BADBADNOTGOOD & CHARLOTTE DAY WILSON/IN YOUR EYES
ZUCCHERO & MILES DAVIS/DUNE MOSSE