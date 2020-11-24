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Puntata del 22 novembre 2020

Billy Joel detto Piano Man, è un cantautore, pianista e compositore statunitense. Nel 1976 scrisse una raffinata N.Y. State of mind , dedicata alla sua città, la Grande mela, in questa puntata reinterpretata da Carmen Mc Rae.

di Lia Fiorio
24 nov 2020
Puntata del 22 novembre 2020

La puntata di questa domenica apre con :

GREGORY PORTER/CONCORDE

HERBIE HANCOCK & CHRISTINA AGUILERA/A SONG FOR YOU

MICHELANGELO SCANDROGLIO/CONFIRMATION (CHARLIE PARKER)

DIANA KRALL/BUT NOT FOR ME

PAOLO FRESU & RICHARD GALLIANO/QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOUR

ELLA FITZGERALD/PERDIDO





Nella seconda mezzora invece possiamo riascoltare:

CARMEN MC RAE/NEW YORK STATE OF MIND

REMO ANZOVINO & YASEMIN SANNINO/YO TE CIELO

DEE DEE BRIDGEWATER/I'M A FOOL TO WANT YOU- I FALL IN LOVE TOO EASILY

FRANCESCO ORIO/BLUE MONK

BADBADNOTGOOD & CHARLOTTE DAY WILSON/IN YOUR EYES

ZUCCHERO & MILES DAVIS/DUNE MOSSE


Seconda parte

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