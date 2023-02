Puppy Bowl il super Bowl dei trovatelli.

Ogni anno nell'appuntamento con il Super Bowl, la sfida sportiva più seguita degli Stati Uniti e del pianeta va in scena la gara di solidarietà chiamata “Puppy Bowl”.

Quest'anno la gara si è tenuta in Arizona. La finale di football americano, che ha visto competere le squadre Kansas City e Philadelphia, è stata preceduta da una sfilata di cuccioli, tutti in cerca di una famiglia .

È il “Puppy Bowl”, un evento che porta in un campo appositamente allestito per i piccoli amici a quattro zampe, quest'anno sono stati 122 cagnolini tra i 3 e i 6 mesi, di razza e meticci. Nel pre-partita i cuccioli giocano nella loro area, in varie “sfide” con tanto di arbitro, sotto gli sguardi degli spettatori e telespettatori di tutto il Paese.

Alcuni di questi hanno bisogni speciali. Problemi alla vista, all’udito, senza una zampa ma non per questo meno affettuosi rispetto agli altri o da non prendere in considerazione. Lo scopo del Puppy Bowl è proprio quello di sensibilizzare i cittadini all’adozione di animali da compagnia, mostrando tanti cuccioli che aspettano la loro famiglia.

Inutile dire che questa iniziativa come ogni hanno ha avuto un successo andato oltre le aspettative.