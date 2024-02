NEW PLAY Purple Disco Machine ci riprova insieme ad Asdìs La voce magnetica della cantante tedesca, si unisce alle sonorità tipico dell'artista, per un nuovo singolo decisamente travolgente

Purple Disco Machine ci riprova insieme ad Asdìs.

Ci ha dato appuntamento per il 12 Ottobre all'Alcatraz di Milano, appuntamento per il quale si aspetta un grande successo di pubblico, visto il successo che Purple Disco Machine sta riscuotendo negli ultimi tempi.

Una serie di collaborazioni ben riuscite ed il merito di aver contribuito al rilancio della disco music, ottenendo riconoscimenti musicali mondiali, fra i quali una vittoria ai Grammy Award e diverse certificazioni platino.

Un nuovo singolo quello che ci presenta all'inizio di questo 2024, “Beat Of Your Heart” ed una partnership inedita con Asdìs, artista debuttante nella scorsa estate col brano Angel Eves, che l'ha immediatamente collocata fra i dieci artisti più trasmessi dalle radio tedesche.

«Ho ricevuto le parti vocali di ÁSDÍS e me ne sono immediatamente innamorato– racconta Purple Disco Machine. Volevo pubblicare la traccia come singolo e in seguito l'abbiamo registrata di nuovo insieme nel mio studio a Dresda, ed è stato veramente fantastico»

Una scelta di pancia, più che di testa, quindi la sua, ma considerando che non ha mai sbagliato un colpo, siamo abbastanza certi che sia pronto a fare centro anche stavolta.









