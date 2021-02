MUSICA Purple Disco Machine, esce con un nuovo singolo: "Fireworks" Feat. Moss Kena & The Knocks

Purple Disco Machine, esce con un nuovo singolo: "Fireworks".

In questo periodo difficile abbiamo tutti bisogno di musica gioiosa, che ci faccia ballare anche semplicemente tra le mura domestiche. Proprio questo l'intento di Purple Disco Machine, con il suo nuovo singolo "Fireworks", che vede il feat. del cantante Moss Kena e del duo elettronico The Knocks.

Un brano che appena uscito si candida come nuovo tormentone primavera-estate 2021, un sound che miscela il funk alla voce soul del cantautore Moss Kena e al coro dei bambini aggiunto da The Knocks.

Dopo aver dominato le classifiche con la hit "Hypnotized", Purple Disco Machine, ci regala un nuovo singolo "riempipista" (quando si potrà tornare in discoteca). Con oltre 650 milioni di stream in tutto il mondo e circa 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine continua ad essere alla #2 della classifica Beatport Artist of All Time.

Nella sua carriera ci sono anche una serie di remix degni di nota per Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont, e Diplo & SIDEPIECE, insieme ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto Soulmatic, Purple Disco Machine rinasce ogni volta per stupirci con le sue novità.

Ascolta Purple Disco Machine - Fireworks (Ft. Moss Kena & The Knocks)





