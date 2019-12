Qual è l'albero di Natale più grande al mondo?

Una tradizione che va avanti da 39 anni e che vede impegnata per circa 4 mesi gli "Alberaioli" di Gubbio. E' cosi che prende vita l'albero di Natale più grande del mondo. La location da cui si accende la famosa sagoma è quella del monte Ingino e pensate che per realizzarla vengono impiegate 950 lampadine!

Un' installazione unica nel suo genere e che utilizza 1350 tra prese e spine per le connessioni di cavi e punti luce. D'altronde si tratta di un albero che si estende per 750 metri d’altezza per un totale di migliaia di metri quadri. Pensate che solamente la stella in cima ricopre una superficie di 1000 metri quadri.

Fonte video: Fanpage.it