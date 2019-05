Qual è l'animale più longevo al mondo?

E' così, la foto non inganna. Era proprio una vongola l'animale più "anziano" del Pianeta. Non era una vongola qualsiasi però, era una Arctica islandica e quando morì, per una errore degli scienziati che la stavano studiando, si pensava avesse circa 400 anni. Ma poi la datazione al radio-carbonio stabilì che di anni ne aveva 507. Insomma, era nata quando Cristoforo Colombo solcava i mari con le tre Caravelle, quando Leonardo dipingeva la Gioconda, quando Enrico VIII era Re.

Il guscio di Ming la vongola, così era stata soprannominata perchè "ai suoi tempi" in Cina c'era la dinastia Ming appunto, pare custodisca ancora grandi segreti. Per tutta la sua vita ha vissuto sul fondo dell’oceano mentre sulla terra gli anni passavano e il mondo, inevitabilmente, cambiava. Potrebbe aiutare a capire di più il cambiamento climatico della Terra.

Ma chi sono altri animali longevi? Vediamo nella fotogallery