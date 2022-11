Al mattino esistono due categorie di persone: quelle che già dalle prime ore del mattino potrebbero scalare l'Everest e quelle che invece hanno bisogno di tempo per ritrovarsi e capire dove sono. Secondo gli esperti esiste un modo corretto per utilizzare la sveglia, ci permette di alzarci nel migliore dei modi e di iniziare la giornata in maniera piacevole. Scopri quale nel nostro reloaded!