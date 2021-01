Quando il benessere sessuale passa dalla tavola

Il binomio "sex and food" è uno dei più consolidati, più investigati dagli esperti e tra i più apprezzati dagli amanti…La correlazione che intercorre tra sessualità e alimentazione è oggetto di studi soprattutto se si tiene conto che la buona tavola viene considerata valido strumento di seduzione. Se una buona cena deve fare da preludio ad un "focoso" dopocena la scelta del menù cade inevitabilmente verso i famigerati "cibi afrodisiaci", lista sempre in corso di arricchimento e modifica, a cavallo tra miti e cruda realtà. Diversi studi avevano messo al centro della questione l'influenza di alcuni alimenti sull'apparato genitale e organi sessuali, conseguentemente riversatisi poi sulle prestazioni.





Altri più recenti incentrati sul liquido seminale maschile ne hanno addirittura evidenziato la nocività per lo stesso, o tali da condizionarne lo stato di salute. Infine ci sono dei veri e propri programmi di rimessa in forma attraverso delle autentiche "diete del sesso" avendo assodato che questa attività, come brucia-calorie è pari alla ginnastica "tradizionale". Il momento che stiamo vivendo sicuramente non aiuta, infatti è noto che lo smartworking ha fatto diminuire la libido, quella che andiamo a proporre è una sorta di "lista della spesa sexy" ovvero gli alimenti da guardare con occhio di riguardo per tenere accesa la fiamma nel camino dell 'amore.







Frutti di mare. Le vongole o le cozze che favoriscono il rilascio di ormoni sessuali, aumentando così il desiderio.



Spinaci e verdure a foglia verde. Contengono alti livelli di magnesio, aiutando la produzione di testosterone poi sono ottimi anche per un'insalata fresca.



Zafferano. Contiene la crocina, un aiuto nel contrastare la disfunzione erettile.



Noccioline. Ma anche noci, arachidi o mandorle, che contengono zinco, magnesio fornendo la dose di minerali necessaria a migliorare in modo significativo le proprie prestazioni.

Fragole e lamponi. Ideali anche come dessert, sono ottimi per la libido perché ricchi di zinco, un minerale che aiuta a mantenere il desiderio sessuale alla sua massima potenza.

Avocado. Ricco di vitamina E, (nota anche come «la vitamina del sesso), ha un impatto diretto sull'appetito sessuale.

Cioccolato. 70%, Ad alto contenuto di cacao, almeno al 70%, fornisce antiossidanti e fenitelamina, un composto che stimola l'eccitazione, il piacere e il benessere. Contiene Inoltre, la metilxantina responsabile dell' aumento della sensibilità corporale.