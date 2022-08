CURIOSITÀ Quando il social fa la spia Disavventura per un evaso dagli arresti domiciliari. Va in vacanza da alcuni parenti in Puglia ma non resiste e pubblica le foto sul suo profilo instagram.

Quando il social fa la spia.

Chi lo ha detto che i social non “fanno male? ”Ne sa qualcosa un evaso dai domiciliari a Modena che ha commesso l'imprudenza di pubblicare alcun immagini di questa sua vacanza improvvisata sul suo profilo Instagram. Il giovane in fuga non ha resistito dl richiamo delle spiagge della Puglia ed è andato a Gallipoli.

I carabinieri hanno faticato un po a rintracciarlo perché si era nascosto all'interno di un terreno di proprietà di alcuni parenti, al cui interno si trova una casa isolata. Peccato non abbia resistito a pubblicare le foto delle sue vacanze organizzate con alcuni amici. L'uomo è finito in manette ed è stato rinchiuso in carcere.



