Quando in fila ad aspettare il suo turno c'è il ct azzurro

L'eleganza, la pacatezza e lo stile di Roberto Mancini, commisario tecnico della nazionale italiana di calcio, abbiamo avuto modo di conoscerle e di apprezzarle tutti. E proprio alcune di queste sono state decretate le armi vincenti della Nazionale Azzurra agli Europei di calcio. E' passata poco più di una settimana dalla serata che ha portato alla vittoria di Wembley e il CT campione d'Europa è tornato nella sua Jesi.

Le Marche, luogo in cui Roberto è nato e in cui, ancora, vivono i suoi genitori, dove si sente a casa e non ha alcun timore nel farsi vedere per le vie della sua cittadina. Forse è stata proprio la mamma a mandarlo a comprare qualcosa, infatti è stato fotografato mentre era in coda presso una salumeria. Come sempre è apparso sorridente e disponibile con tutti i suoi concittadini, che con gioia lo ringraziavano e si complimentavano per le recenti emozioni.

Mentre lui, il CT, aspettava il suo turno in coda. Sei un grande "Mancio"