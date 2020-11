CINEMA Quando la bellezza non ha età La splendida Jennifer appare nuda su Instagram

Quando la bellezza non ha età.

Jennifer Lopez ne fa un altra delle sue regalandoci foto straordinarie dove appare nuda su Instagram, della serie: quando la bellezza non ha età. La bellissima 51enne nata a New York di origine portoricana di professioni ne fa tante: cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica, ha deciso di mettere in mostra il suo corpo tonico in un video senza veli, e ancora una volta ha dimostrato che la bellezza non ha età. Presto Jennifer ci regalerà una linea di prodotti beauty a sua firma, la data di lancio è fissata per il 1°gennaio 2021. Nelle foto Jennifer Lynn Lopez, questo il nome per esteso, appare quasi eterea con il suo nuovo bob in versione wet, la pelle luminosa e setosa, sembra davvero non avere un’età definibile. Non si è risparmiata per la gioia dei suoi fans che sono milioni in tutto il mondo apparendo nuda e mostrandosi da ogni angolo e punto di vista. Il suo corpo perfettamente tonico e levigato. Il video è stato girato dalla coppia di fotografi di moda Mert Alas e Marcus Piggott.

Il messaggio? Con #JLobeauty potrete tutte diventare come me!

e se lo dice lei vorrà dire che con la sua linea cosmetica ci si sveglia così...







