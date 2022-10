Quando le borse fanno Crunch

La sua genialità lo ha reso una star: si tratta di Demma (Gvsalia). E’ un mix di coraggio, talento e creatività. Gli accessori più virali della nostra quotidianità provengono infatti dalla genialità di uno stilista che ha deciso di provocare, sovvertire canoni, di “trollare”, come si direbbe in perfetto gergo web contemporaneo, sostituendo il bello con il brutto. Sua la “Trash Bag” tra i tanti accessori dal direttore creativo della griffe Balenciaga. Con il suo modo di provocare è riuscito a creare dei veri e propri oggetti del desiderio. Ma non è finita qui, dopo il sacco della spazzatura, è la spazzatura stessa che è diventata un oggetto del desiderio, Si tratta della busta delle patatine Lay’s.

Stretta tra le mani di modelli e modelle durante la sfilata parigina Spring Summer 2023, la borsa-sacchetto di patatine è inizialmente passata inosservata, ma oggi, grazie al potere del web, sta trovando lo spazio mediatico. La clutch, disponibile in diverse tonalità in base al gusto delle patatine, è il “next must-have”, scrive Demnagram, il fan account dello stilista divenuto la fonte ufficiale di tutte le news che lo riguardano, accompagnando un post in cui si vede l’interno argentato e la lista degli ingredienti sul retro dell’accessorio a cui è stata applicata una chiusura con zip. Resta ignoto al momento il prezzo della Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch, ma gli inevitabili rumors suggeriscono 1.800 dollari.