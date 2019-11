Quando ritorna l'ora solare?

A fine ottobre ritorna l'ora solare: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle ore 3.00, le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Come ogni anno lo spostamento dell'orario avrà come prima conseguenza giornate in apparenza più brevi. Quindi fino a domenica 29 marzo 2020 farà buio prima e si avrà più luce la mattina.

Secondo gli esperti qualcuno potrà riscontrare disturbi come insonnia, sbalzi d'umore, sonnolenza e mancanza di concentrazione, il tutto dovuto ad una scarsa capacità di adattamento ai nuovi ritmi. Si tratterebbe di fastidi di lieve entità e del tutto passeggeri per i quali viene consigliato di anticipare, anche di poco, l'orario dei pasti e quello del sonno.

Ciò nonostante sono sempre di più coloro che vorrebbero l'abolizione dell'ora solare. Come già molti di voi sapranno, l'abitudine di spostare le lancette indietro avrà poco respiro in quanto è stato proprio il Parlamento europeo a deciderne l'abolizione. Questo nuovo regime entrerà in vigore nel 2021, ma spetterà a ciascuno degli Stati membri decidere se attuare o meno il cambio.

E voi siete a favore o contro l'abolizione dell'ora solare?