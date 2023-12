CURIOSITÀ Quanti giorni occorrono per creare una nuova abitudine? Ascolta il Reloaded!

Quanti giorni occorrono per creare una nuova abitudine?.

Le abitudini modellano la nostra vita e a volte cambiarle può rivelarsi faticoso soprattutto quando sono molto radicate. Quanto tempo occorre per inserire nella nostra routine giornaliera una nuova abitudine o per debellarne una che non porta benessere nella nostra vita?

Scopri tutto nel reloaded!

