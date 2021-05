Quanto costa un caffè al bar? di Roberto Bagazzoli

Una giornata senza caffè per molti di noi è una giornata persa, per rifarsi ad un antico adagio dedicato alla musica. Miscele sempre più varie, in alcuni casi anche preziose. Non è semplice trovare in un’offerta ampia e variegata quella che è la nostra miscela preferita. La Fipe-Confcommercio italiana ha stilato una classifica del costo del caffè servito quotidianamente nei bar.

La tazzina di caffè più costosa è servita nei bar di Trento dove un espresso costa 1.21 euro, in seconda posizione Bolzano dove un caffè costa 1.19. A Pordenone, Brescia e nel Triveneto siamo a 1.12. Nella confinante Emilia Romagna il costo di un caffè è di 1.10.

Dove costa meno ? Nelle regioni del sud. In Calabria la mattinata comincia con una spesa di 80 centesimi, ma anche a Messina. A Milano la spesa media si attesta ad un euro. A Roma e Napoli 90 centesimi. In attesa di quelle che saranno le evoluzioni estive della bevanda più amata tra uno shakerato e una crema la giornata inizia sempre bene.

