Quanto sesso dovresti fare alla tua età?

Parliamo di sesso e lo facciamo partendo da una domanda,"quanto dovresti farne alla tua età"? Già, perché nessuno ci pensa, o meglio nessuno ci vuole pensare, ma quanti sanno dare una risposta che sia il più veritiera possibile? Credo in pochi....pochissimi...nessuno. Allora ci ha pensato la scienza, infatti uno studio ha trovato la risposta, i risultati provengono dal Kinsey Institute for Sexual Research. Stando ai loro risultati i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni di solito fanno più sesso: hanno rapporti intimi in media circa 112 volte l'anno. Questo numero si riduce negli anni successivi: mentre dai 30 ai 39 anni lo fanno ancora circa 86 volte in 12 mesi, se abbracciamo la fascia di età tra i 40 e 49 anni il numero si abbassa a 69 volte all'anno.









Tra le cause compaiono anche lo stress e le malattie influenzano la tua vita sessuale, ma attenzione a non cadere nel tranello: che sarebbe "chi è più grande ha meno voglia di fare sesso". Come lo stress e le malattie influenzano la tua vita sessuale Quindi, chi è più grande ha meno voglia di fare sesso? nulla di più falso. I ricercatori hanno provato il contrario: il fatto che le persone si divertano meno tra loro in età avanzata non è necessariamente correlato al desiderio sessuale, cosa che invece fanno condizioni di vita, che arriverebbero a influenzare notevolmente l'intimità. Lo stress, lo sappiamo, si porta dietro malattie fisiche e psichiche Invece, le condizioni di vita influenzerebbero notevolmente l'intimità.