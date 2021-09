Quei fantasmi del lago di Como

Un luogo incantevole che pare si erga a guardia del Lario lo si trova proprio al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta la sponda di Varenna. Lì da più di mille anni, si può ammirare il Castello di Vezio. Un antico avamposto militare con origini nel basso medioevo, che fu eretto, per volere dalla regina longobarda Teodolinda, a difesa e controllo del lago e dei borghi circostanti. Dalla sua posizione domina l’intero centro Lago di Como è abitato dall’età del ferro, il Castello era proteggeva il paese e i suoi abitanti nelle frequenti guerre e saccheggi che sconvolsero il territorio durante tutto il medioevo.

E come ogni castello che si rispetti, anche il Castello di Vezio ha i suoi fantasmi. E li si può ammirare anche ben prima del calar del sole. Verso primavera si tiene la manifestazione “Fantasmi al castello” durante la quale i turisti vengono trasformati in fantasmi... di gesso. Chi decide di partecipare viene fatto posare in una posizione consona, viene poi rivestito da una pellicola trasparente, e infine sepolto sotto una particolare miscela di garza e gesso.

A questo punto all' improvvisato “modello” non rimane che da aspettare pazientemente che la garza si solidifichi. Il che accade in circa mezz’ora. Allo scoccare del tempo prestabilito, il composto viene “sfilato” da addosso alla persona, operazione che viene svolta con la massima cura e molta delicatezza. Per poi venire esposti negli ambienti del castello. Questi sono i famosi fantasmi del castello di Vezio. Li troviamo nei meandri e negli angoli dell’edificio storico, i gessi assumono connotazioni emozionanti e misteriosi, a tratti inquietanti, ma sicuramente da vedere. Possibilmente, prima del tramonto...