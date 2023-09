CURIOSITÀ Quella irrefrenabile voglia di Natale Uno strano fenomeno che si sta scatenando in questo ultime ore coinvolge Mariah Carey e la sua "All i want for Christmas is you".

Quella irrefrenabile voglia di Natale.

Finita l'estate, archiviate le vacanze ora le spiagge, le città d'arte o la montagna si stanno lentamente sostituendo a un un desiderio irrefrenabile di Natale.

I primi segnali cominciano ad agosto quando nei supermercati fanno la loro comparsa i panettoni che qualcuno vorrebbe sugli scaffali tutto l'anno a scapito di quel sapore che è sempre stato legato alle feste natalizie.

Ma in questi giorni sta accadendo uno strano fenomeno All I want for Christmas is you, uno dei brani più celebri della tradizione natalizia, ha infatti registrato in queste ultime ore un vero e proprio boom di ascolti.

Segno inequivocabile che per molti la bella stagione è ormai archiviata e il calore che si ricerca è quello tipico del Natale.

A "frenare" questo entusiasmo ci ha pensato addirittura Mariah Carey che, stupita anch'essa, è intervenuta sui suoi profili social e ha scritto su Twitter: "Non ancora".



