Quella "strana" usanza dei tifosi della nazionale del Giappone a fine partita.

Il gesto che compiono i tifosi della nazionale di calcio giapponese ad ogni fine partita, in qualsiasi stadio si trovino, non nera sfuggito agli occhi dei più già da tempo. Ma in Quatar, dove si stanno svolgendo i mondiali la cosa ha acquistato una risonanza maggiore grazie ad un video, postato sui social da un tifoso qatariota, poi divenuto virale. Si vede la faccia del tifoso che con espressione stranita e incredula si mette ad urlare:"Guardate cosa fanno. Alla fine della partita puliscono tutto, anche quello che non hanno lasciato loro".

Per i tifosi giapponesi è del tutto normale mettersi a pulire dopo aver assistito ad una partita del Mondiale. Si fermano a ripulire gli spalti in cui sono stati, piegando e mettendo via, in maniera ordinata striscioni e bandierine, e raccogliendo bicchieri e altri rifiuti provenienti dai prodotti consumati durante il match. Ma da dove deriva questa necessità di "ressettare" dopo la partita?





Si tratta semplicemente di cortesia, non è più la prima volta che succede e non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Anche nei Mondiali del 2018 e in altre competizioni internazionali il loro comportamento ha sempre fatto "notizia", come nel caso di questo filmato. Quando gli viene chiesto: "Perché lo fate?", ad essere sorpresi sono loro, che replicano: "Abbiamo rispetto del posto in cui ci troviamo, non lo lasciamo mai sporco".Il filmato termina ovviamente con i complimenti ai tifosi nipponici, scatenando reazioni contrastanti: con molti commenti ironici, ma non mancano le "stoccate anche polemiche" nei confronti del tifoso che ha realizzato il video.





