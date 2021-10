MUSICA Quella volta che Freddie fece sentire a Roger Taylor e Brian May la sua voce I due dei Queen trattennero a stento le risate di fronte all' esibizione del loro futuro cantante e leader

Certo che a sentirlo raccontare adesso non sembra davvero reale anzi appare alquanto incredibile. Ma ai due musicisti che sarebbero diventati i suoi inseparabili compagni di band nei Queen, la voce di Freddie Mercury fece venire una gran voglia di ridere. A rendere noto questo episodio è stato il batterista del gruppo, Roger Taylor che lo ha raccontato durante un intervista rilasciata al Daily Telegraph, ricordando il primo momento in cui Freddie aprì la bocca e intonò qualcosa. A quell'incontro oltre a Taylor c'era anche Brian May, rispettivamente batterista e chitarrista degli Smile. Del gruppo faceva parte anche Tim Staffell, alla voce, che poi andò via e la band decise di sostituire con Freddie.

Taylor ricordava che che Freddie all'inizio «era davvero eccessivo. E a loro nel sentirlo e vederlo veniva da ridere. Il motivo, ha poi aggiunto il batterista dei Queen, stava nel fatto che non aveva sviluppato la sua voce, non aveva il controllo che poi sviluppò in seguito... Ma si vedeva che possedeva una grande energia e zelo, che metteva in ogni cosa, oltre ad una serie di talenti nascosti. Con Freddie c'era una grande amicizia, "lui era semplicemente fantastico, aveva una tremenda voglia di vivere". Roger ricorda poi anche l'incontro con Brian May. Negli "Smile" il chitarrista era proprio Taylor, ma cambiò idea nell'istante che sentì Bryan.

«Pensai soltanto: 'Wow!' Non avevo mai incontrato nessuno con le capacità di Brian. È un dono naturale». Parlando dei Queen, Taylor ci tiene a sottolineare che, "eravamo molto affiatati". Il tutto era maggiore della somma delle parti. Siamo stati molto fortunati ad avere quella chimica. "Fred aveva un'incredibile fiducia in noi e nella nostra strada". Come ripeteva all'infinito, "Il talento verrà fuori, miei cari!"». Parlando del capitolo gestione dei diritti d'autore all'interno della band, fu anche quella una decisione che prese Freddie dicendo: "Guardate, tutto sta sotto Queen, quindi dividiamo in parti uguali". Da subito non fu presa bene visto che Bryan e lo stesso Freddie erano gli autori principali, ma all'inizio degli anni ottanta io e John prendemmo il sopravvento nello scrivere le canzoni della band....ma tutto sommato credo non possa lamentarmi.

