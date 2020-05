SPORT "Quella volta che giocai la davis ubriaco...e non vedevo bene la pallina.." Se a raccontarlo e' Novak Djokovic, numero 1 al mondo del tennis, l'aneddoto e' ancora piu' gustoso

"Quella volta che giocai la davis ubriaco...e non vedevo bene la pallina..".

Novak Djokovic numero 1 al mondo nel tennis ha rivelato in una recente diretta Instagram con Maria Saharapova, alcuni segreti della sua carriera tra i quali una serata romantica tra i due. Era un doppio misto di esibizione ha incalzato la "Sharapova" tu eri davvero molto giovane al punto che non so se ancora avevi vinto un torneo o meno. Giocavano l'uno contro l'altra e Novak, prima di giocare, disse alla bella collega che se avesse perso, come pegno doveva andare a cena con lui. Cosa che Maria, una volta perso il match accettò di buon grado, e così fu. Mi portasti in un ristorante cinese, prosegue la Sharapova, ricordo che ti apparve nelle mani una macchina fotografica e tu chiedesti al cameriere se ci avesse fatto una foto ricordo. Purtroppo non hanno completato il racconto, pertento non sapremo mai come o cosa è successo dalla fine della cena in poi tra i due...





Djokovich ha poi raccontato di quella volta in Svezia dove era per giocare la coppa Davis, lui era fresco della prima vittoria sull'erba di Wimbledon, quindi era il 2011: "la mia squadra, (Serbia), nello scontro dopo il Venerdì conduceva due a zero sui padroni di casa e non dovendo giocare quel weekend la sera ho deciso di uscire e di andare a festeggiare". Invece il Sabato Novak si ritrova in campo, il campione racconta che la visione della pallina era alquanto complicata, o per dirla come l'ha detta lui: " la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…" insomma per tagliarla breve , non la vedeva! Sempre in videochiamata con la bellissima ed ex tennista Maria Sharapova, Djokovich si è poi lasciato andare raccontando della sua dieta: "sono uno che tende a non aumentare mai di peso, se mai ho il problema opposto.













Cosa mangio se voglio trasgredire? Radice di dente di leone ricoperto di sciroppo alla pesca..Oppure un gelato o la torta di mia madre" ed infine poi della meditazione. Continuando "Ho sempre cercato di applicare un approccio olistico alla mia vita e al tennis. Tutto quello che facciamo prima di andare in campo penso abbia un peso enorme in ciò che facciamo giocando a tennis. prima di salutarsi i due hanno voluto fare un gioco ovvero,"quali superpoteri vorresti avere?" Singolari le risposte dei due campioni. "Teletrasporto e poter volare per vedere il mondo dall'alto", la risposta di Djokovic, "Io poter essere invisibile per confondermi tra la folla", quella di Sharapova.





Decisamente una bella coppia, in tutti i sensi...









































I più letti della settimana: