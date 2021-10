MUSICA Quelli di "A Horse With No Name" Canzone tra le più note e amate al mondo, scritta dagli America, ha compiuto 50 anni

Quelli di "A Horse With No Name".

A Horse With No Name , nasce dalle menti di tre ragazzi amanti della musica, figli di soldati americani in servizio in Gran Bretagna. I loro nomi sono: Gerry Beckley, Dewey Bunnell e Dan Peek, per tutti saranno gli "America". La canzone esce nel 1971 per diventare una hit senza tempo è ancora oggi una delle canzoni più note e amate al mondo. Gerry, Dewey e Dan sono compagni di scuola ed è proprio tra quei banchi che nasce il gruppo: gli America. I ragazzi mettono al centro la loro passione per la musica e danno vita al gruppo. Hanno solo 21 anni, nel 1971 quando ancora giovanissimi, il maggiore aveva appena 21 pubblicano il loro primo album quello d'esordio, "America".

Il Dicembre di quel 1971 resterà come il mese che ha cambiato le loro vite, esce nei negozi il singolo che li renderà famosi "A Horse With No Name", che subito conquista le vette delle classifiche di vendita. Nota curiosa, la canzone non è contenuta nell'album America, ne farà parte però nell'edizione dell'anno dopo 1972 uscita negli Stati Uniti. America comunque al suo interno possiede diverse perle tra le quali "Sandman, "I Need You","Riverside" e "Three Roses".

Gli anni 70 furono per loro anni d'oro, per quasi tutto il decennio la band continua a sfornare successi, fino al 1977 quando Dan Peek decide di lasciare i compagni di viaggio. Il musicista volle intraprendere un percorso di redenzioni spirituale e si diede alla composizione di musica cristiana, dopo una vita alquanto turbolenta e ricca di eccessi. Gerry e Dewey si ritrovano così da soli cercando di bissare il successo ottenuto con la sua musica. Gli America però non riusciranno più a bissare il grande successo di A Horse with no Name. Senza Dan, i restanti America non riuscirono a bissare i grandi successi che li avevano contraddistinti, anche se continuarono a far musica. Un'altra loro grande hit è stata "You Can Do Magic", del 1982.







[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: