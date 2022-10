CURIOSITÀ Questa notte torna l'ora solare Alle 3 del mattino dovremo tirare le lancette di un'ora in dietro anche se la tecnologia oggi ci da una mano dovremo intervenire manualmente sugli orologi da pare e sui cruscotti delle auto più datate

Questa notte torna l'ora solare.

Questa notte alle 3 del mattino ci sarà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Al momento del cambio, le lancette dovranno essere spostate indietro di un'ora allo scoccare delle 3 di notte, quindi dalle 3 alle 2. Le giornate ci sembreranno inevitabilmente più corte perché ovviamente farà buio prima, in compenso la mattina avremo un'ora in più di luce.

Ormai la tecnologia facilita le cose: i nostri smartphone e i device elettronici connessi a Internet si aggiorneranno da soli, mentre per orologi da polso o da parete bisognerà intervenire a mano. Pquanto durerà la nostra convivenza con l'or solare ? Per circa cinque mesi. Il nuovo cambio dell'ora, dalla solare alla legale, scatterà nell'ultimo weekend del marzo 2023, tra sabato 25 e domenica 26 marzo dell'anno prossimo. In quell'occasione dovremo spostare avanti di un'ora le lancette dei nostri orologi.



