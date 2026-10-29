CURIOSITÀ Raddoppiano le libreria a Cesena Un risultato che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato

Raddoppiano le libreria a Cesena.

Mentre in Italia le librerie continuano a scomparire dai piccoli Comuni e perfino dai centri urbani più grandi, Cesena racconta una storia in controtendenza. Una città dove le librerie non solo resistono, ma si moltiplicano.

Un risultato che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato capace di mettere in rete istituzioni, operatori e cittadini. Sono otto le librerie tradizionali presenti in città: quattro di catena (Giunti, Mondadori, Ubik e Coop) e quattro indipendenti (Libri di Elena, Damavoj, Albizzi e Viale dei Ciliegi, quest'ultima specializzata in libri per ragazzi).

A queste si aggiungono ulteriori realtà che arricchiscono l'offerta: EpocaLibri, dedicata ai libri usati e fuori catalogo; Salmo91, con la sua proposta di editoria religiosa; e Kazuma, punto di riferimento per il mondo dei fumetti.

Undici realtà che compongono un panorama editoriale variegato e testimoniano la vitalità del rapporto tra Cesena e il libro. Il tema della scomparsa delle librerie, l'83% dei Comuni italiani non ne ha più neppure una nel proprio territorio.

Il tema è tornato al centro del dibattito nazionale con l'appello al Governo da parte di Paolo Ambrosini, presidente Ali (Associazione Librai Italiani Confcommercio), affinché venga messo a punto un piano in grado di favorirne la presenza in tutte le città.

Una richiesta che intercetta un problema sempre più evidente: la progressiva desertificazione culturale di tante realtà del Paese, dove l'assenza di una libreria significa anche la perdita di un presidio di accesso alla conoscenza, socialità e confronto.

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