ATTUALITÀ Radio San Marino in Dab+ su tutto il territorio italiano

Radio San Marino in Dab+ su tutto il territorio italiano.

Un'importante evoluzione per Radio San Marino: a partire da oggi, 1 marzo, il segnale sarà disponibile in DAB Plus nella Regione Lazio, grazie alla collaborazione con il Consorzio Media Dab. Questo rappresenta il primo passo verso l'espansione della copertura digitale a livello nazionale, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più vasto e garantire una qualità di ricezione superiore.

Questo sviluppo fa parte del piano di rinnovamento tecnologico della San Marino RTV, promosso dal Direttore Generale, Roberto Sergio. Durante una conferenza stampa a Roma il 25 febbraio, ha sottolineato che tutti gli obiettivi annunciati stanno prendendo forma: "entro la fine dell'anno sarà possibile ascoltare Radio San Marino su tutto il territorio italiano".

Radio San Marino: FM 102.7; Radio San Marino Classic FM 103.2.

San Marino RTV trasmette: ch.831 DTT; ch.520 Sky; ch.93 Tvsat.

On demand: www.sanmarinortv.sm

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: