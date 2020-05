MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI "Note in Quarantena" Mix 1

Come hanno trascorso il lock down i nostri artisti di San Marino? La creatività non si è fermata e tutti a proprio modo ci regalano un momento di emozione! Scopri tutto guardando il video!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



I protagonisti di #NoteInQuarantena:

- Roberto Monti

- Elisa Manzaroli

- JBees:

Jack Volpinari (Basso)

Alessandro Silvagni (Chitarra)

Gianluca Terenzi (Tastiere)

Andrea Gigli (Hammond)

Alberta Saccani (Voce)

Giulia Boria (Voce)

Moghe (Voce)

Paki Panunzio (Tromba)

Andrea Brugnettini (Trombone)

Federico Canini (Sax)

Mattia Casadei (Batteria)

- Carlo Frisi

- Fabrizio Raggi

- Anselmo Pelliccioni

















