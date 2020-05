MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI "Note in Quarantena": Istituto Musicale di San Marino

Beethoven disse: “Dove le parole non arrivano... la musica parla.” Ed è proprio questa una delle più grandi funzioni della musica nelle nostre vite. Una parentesi silenziosa in cui dire ed ascoltare tutto senza sforzo. Un modo leggero e profondo per metterci in comunicazione gli uni con gli altri...

Perchè non farlo proprio in questo istante? L'"Inno alla Gioia" di Beethoven può essere un'ottima occasione e gli artisti dell'Istituto Musicale di San Marino il nostro tramite! #NoteInQuarantena

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607

