MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI "Note in Quarantena": JBees

La musica raccoglie emozioni universali: gioia, dolore, amore e speranza. A volte nella musica si cercano delle risposte e anche se non le troviamo, possiamo danzare sui sentimenti che proviamo perchè qualcuno li ha già attraversati o li sta attraversando in quell'istante come noi.

In questo ponte tra lo spazio ed il tempo si può ritrovare anche il divertimento, quello che oggi ci regalano i JBees protagonisti di queste #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



