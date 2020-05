Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI

NOTE IN QUARANTENA - ALDO CAPICCHIONI - MICHELA ZANOTTI

Il violino è sicuramente il più umano degli strumenti musicali. Raccoglie in sè la leggerezza, la grazia, il sogno, la passione, così come la malinconia e la gioia. Forse è proprio per questo che è tra gli strumenti più difficili da suonare. Quell'archetto diventa per il violinista il prolungamento delle sue emozioni, spesso quelle più fragili, quindi serve una forte padronanza del proprio intimo, così come il grande coraggio di condividerlo.

Alda Merini in alcuni suoi versi di poesia diceva: "..se io sto piangendo, chiama i violini migliori...". E allora oggi vogliamo regalarvi una poesia in musica insieme ad Aldo Capicchioni e Michela Zanotti, protagonisti di queste #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607