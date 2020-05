MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI "Note in Quarantena"

Continua su Radio San Marino la nostra campagna #IOSTOCONGLIARTISTI! Ogni giorno condividiamo con voi, le esibizioni di tutti quegli artisti che durante la quarantena hanno messo in campo tutto il loro talento per tenerci compagnia durante i giorni più duri di questa emergenza.

Ora la situazione sembra darci respiro, stiamo con cautela riprendendo la nostra vita, abbiamo ricominciato ad uscire e a fare le cose che tanto ci sono mancate in questi mesi, ma per quel che riguarda la musica e in generale, il mondo dello spettacolo stiamo assistendo ad un fermo immagine che molto probabilmente durerà ancora a lungo.

Proprio per questo ci sembra importante tenere alta l'attenzione sull'importanza di ciò che loro hanno fatto e continuano a fare per noi! Le nostre #NoteInQuarantena oggi hanno come protagonista un musicista, autore e compositore: Christian Palladino!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



