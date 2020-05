Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Antonio Mezzancella - Andrea Agresti

NOTE IN QUARANTENA - ANTONIO MEZZANCELLA - ANDREA AGRESTI

Questa pandemia ci ha reso tutti uguali. Lo abbiamo sentito dire spesso e lo abbiamo visto con i nostri occhi. Nessuno è stato risparmiato dalla malinconia di non potersi incontrare. Lo sanno bene gli amici, i fidanzati, i colleghi di lavoro, i parenti, i familiari più stretti. Però c'è stato qualcosa di più forte di tutto questo, una risposta ad una rinuncia che ha acquisito sapore di resilienza.

Tantissimi artisti hanno utilizzato il web proprio per ritrovarsi, per sentirsi uniti e far sentire vicini anche i propri fan, una compagnia condivisa e improvvisata, che ha alleggerito notevolmente le preoccupazioni e la solitudine di molti.

Oggi nelle nostre #NoteInQuarantena Antonio Mezzancella e Andrea Agresti, due colleghi, li abbiamo anche visti in passato sul palco di "Tale Quale Show", ma prima di tutto due amici che decidono di duettare insieme. E come accade spesso, quando nulla è preparato, l'amicizia e la complicità fanno volare un'esibizione molto più in alto del previsto...

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607