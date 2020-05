Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Beart & Bongi

NOTE IN QUARANTENA - BEART & BONGI

Quando si parla di talento, spesso si pensa che sia un qualcosa destinato a pochissimi fortunati. In realtà ognuno di noi ne possiede uno in qualcosa, ognuno di noi ha un dono speciale e una particolare attitudine in cui eccelle. Ciò che è raro è il coraggio di inseguirlo perchè la libertà che ne consegue a volte spaventa, soprattutto quando si tratta di prendersi la responsabilità di fare delle scelte incondizionate.

Un artista sa che ogni volta deve correre questo rischio, ma è anche consapevole del ritorno di gioia che lo aspetta dopo aver donato e condiviso la sua arte. Oggi nelle nostre #NoteInQuarantena ospitiamo due giovanissimi talenti, si chiamano Beart e Bongi, li abbiamo notati durante il lockdown e il loro modo unico e particolare di esprimersi ha aggiunto freschezza e allegria alle nostre giornate!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607