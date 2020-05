MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Carlo Frisi "Note in Quarantena"

"Cosa mangia il Papa oggi?" Quando siamo chiusi dentro cosa c'è di meglio se non un sorriso per uscire fuori? Ridere è proprio questo: un'apertura. E' un modo sano per portarsi altrove, fuori dalla paura, dalle preoccupazioni e dai pensieri tristi, un potente antidoto contro la malinconia! Ma non solo, perchè la comicità ci porta a percepire sempre il lato opposto di ogni cosa per apprezzarne il diverso.

E allora prepariamoci per uscire. Oggi si va a trovare il Papa! Carlo Frisi è uno degli artisti protagonisti delle nostre #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



