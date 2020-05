MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Drumness "Note in Quarantena"

La musica, per chi la fà, è una missione, proprio per questo è in grado di superare anche limiti apparentemente insormontabili, perchè non conta il "dove" ci si esibisce, ma lo spirito con il quale si sceglie di arrivare al pubblico.

#IOSTOCONGLIARTISTI è un modo per sostenere i lavoratori dello spettacolo in questo momento così complicato. Gli artisti non si sono fermati anzi continuano a colorare le nostre giornate! Ripartire significa anche fare musica da casa, così quando ci saranno le condizioni adatte, tutti loro potranno tornare sul palco a fare ciò che più li appassiona e che coincide con il loro lavoro.



Quindi alzate il volume e siate pronti a far entrare nelle stanze della vostra anima i "Drumness", protagonisti di #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607

