MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Elisa Manzaroli "Note in Quarantena"

Lo pensiamo tutti, chi più chi meno. Quando non sappiamo più come trascorrere la giornata, quando andiamo a buttare l’immondizia o a portare in giro il cane, quando i nostri figli lasciano tutto in giro, quando i conti non tornano, quando notiamo la ricrescita bianca dei nostri capelli...

E’ stato un pensiero di molti durante il lock down, un mantra ripetuto costantemente dentro di noi...

E allora quando “le cose non cosano” può essere liberatorio condividere il nostro stato d'animo e riderci sopra insieme.

Per noi oggi in #NoteInQuarantena Elisa Manzaroli!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



I più letti della settimana: