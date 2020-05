MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Lorena Chiarelli "Note in Quarantena"

"Sorridi, senza una ragione... Ama, come se fossi un bambino... Sorridi, non importa cosa dicono... Non ascoltare una parola di quello che dicono perchè la vita è bella così...

" Beautiful that Way", la vita è bella, cantata da Lorena Chiarelli, membro della Corale di San Marino. Nelle nostre #NoteInQuarantena, un messaggio forte che sa di resilienza e di gratitudine verso ciò che si ha, anche quando è poco o siamo noi poco inclini in quel momento a vederne il valore.

La libertà è il bene più prezioso per un essere umano, questo lockdown ci ha messo alla prova, tutti, nessuno escluso e ognuno a modo suo ha cercato la sua zona libera nonostante le limitazioni. Gli artisti che abbiamo seguito in questo periodo, ci hanno dato proprio questo esempio e l'iniziativa #IOSTOCONGLIARTISTI, ha tra le sue funzioni anche quella di continuare a propagare questo messaggio di speranza!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



