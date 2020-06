MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Mario Pirovano "Note in Quarantena"

Il nostro spazio dedicato agli artisti vede oggi come protagonista Mario Pirovano, attore teatrale italiano, traduttore e interprete di monologhi di Dario Fo. Una storia la sua che diviene un grande esempio per quanti desiderano aprirsi al mondo dell'arte. Una passione irrinunciabile quella per il teatro che lo porta da autodidatta a formarsi seguendo le lezioni di un maestro come Dario Fo e finalmente all'età di 42 anni a realizzare il suo sogno di diventare attore.

Essere artisti è una scelta molto coraggiosa perchè implica un percorso, spesso ad ostacoli, attraverso il quale si forgia il proprio carattere e si mette alla prova quanto realmente ciò che desideriamo fare ci appartiene. Oggi più che mai sappiamo che vivere della propria arte facendone un mestiere è sicuramente una delle conquiste più appaganti per l'anima di chi ha un talento da esprimere.

La storia di Mario Pirovano diventa incoraggiante per quanti attualmente stanno cercando la propria strada in campo artistico, un invito a non mollare e a farsi guidare dal proprio talento e dalla propria passione fino a vederne il risultato.

