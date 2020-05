MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Maurizio Lastrico "Note in Quarantena"

Uno degli aspetti simbolo della quotidianità durante questa emergenza è, insieme alla passeggiata con il cane e quella per gettare l'immondizia, la fila al supermercato. Quell'attesa, per mesi è diventata parte delle nostre giornate nell'unico luogo di "incontro" in cui a distanza di un metro si è potuto scambiare qualche sguardo con lo sconosciuto di turno. A volte anche con qualche "conosciuto" che con la mascherina era diventato anonimo.

La creatività però ci insegna che in ogni occasione c'è un'opportunità da poter cogliere al volo e per un artista, non esiste luogo in cui non si possa allestire un palco, anche virtualmente, ed entrare in scena per dare il via ad uno spettacolo. Lo sa perfettamente Maurizio Lastrico, protagonista di oggi per le nostre #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale "EMERGENZA CORONAVIRUS RSM". ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



