MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Piermatteo Carattoni "Note in Quarantena"

Una dedica alla vita il brano che Permatteo Carattoni ci ha regalato durante la quarantena, un modo per celebrarla e vederne il meglio in un futuro molto vicino. Ritroviamo anche il concetto di "tempo", quello che per molti è stato una benedizione, mentre per altri una lunga attesa fatta di giornate che sembravano non finire mai. E' il racconto di ciò che è accaduto nei mesi scorsi, ricalca appieno le emozioni di ognuno di noi di fronte ad un avvenimento mai vissuto prima d'ora restituendoci energia per poter guardare avanti con positività!

Continuiamo dunque, nella nostra rubrica #NoteInQuarantena, a dare spazio a tutti quegli artisti che ci hanno sostenuto anche fuori dal palco, anche con i pochi mezzi che ognuno di loro aveva a disposizione in casa propria, perchè in questi mesi ci siamo resi conto sulla pelle di essere passeggeri della stessa nave ed ora più che mai occorre contraccambiare donando valore a tutte le loro esibizioni!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



