Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Sara Jane Ghiotti

NOTE IN QUARANTENA - SARA JANE GHIOTTI

Fantasia, improvvisazione, creatività: sono queste le principali note che caratterizzano la musica jazz. In un momento così incerto per tutti, una melodia può aiutarci a lasciarci un pò andare, a mollare la presa da quel controllo, spesso inutile, su tutto ciò che accade intorno a noi. Quando questo si realizza un'enorme quantità di energia pulita si libera per portarci altrove.

Allora prendiamo un pò di quel ritmo e facciamolo nostro insieme a Sara Jane Ghiotti oggi protagonista per #NoteInQuarantena!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607